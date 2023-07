Les obsèques de Jane Birkin ont lieu ce lundi à Paris, un hommage en Bretagne

Les très proches et le public vont rendre un dernier hommage à Jane Birkin, lors des obsèques de la chanteuse qui se tiennent ce lundi à l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. Jane Birkin est décédée dimanche dernier à 76 ans, suscitant une grande émotion dans tout le pays.

La cérémonie retransmise sur écran géant

La cérémonie doit se tenir à partir de 10h, et l'accès à l'église sera "réservé à l'entourage familial et amical", ont précisé les premiers cercles de l'artiste à l'AFP. Mais pour permettre à ceux qui le souhaitent de dire adieu à la star, la cérémonie sera "retransmise en direct sur écran géant à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides", pour y "associer le grand public", ont indiqué ses proches à l'AFP.

Depuis que l'artiste a été découverte sans vie à son domicile parisien par son auxiliaire de vie, les fans anonymes se pressent, parfois bouquet de fleurs à la main, au 5 bis de la rue Verneuil (VIIe arrondissement de Paris). Lieu où elle résida avec Serge Gainsbourg, quand le couple était iconique.

Un hommage en Bretagne ce lundi

Des fleurs ont également été accrochées sur la palissade autour de la maison que la chanteuse et actrice possédait en Bretagne, à Lannilis dans le Finistère. La commune lui rend également hommage, à 10h ce lundi.

Sur son site internet, la commune rappelle que "Jane Birkin était 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗺𝗲, 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲́, 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱’𝗮𝘂𝘁𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲́ (...) Elle était elle-même, sans être dérangée par sa célébrité ; elle n’était pas une star mais tout simplement Jane Birkin, vacant à ses occupations ou allant faire ses courses. On se souvient encore de sa Méhari dans les rues de la ville, lorsqu’elle emmenait ses enfants à la fête foraine du Pardon de Lannilis."

