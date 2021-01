Les obsèques du cascadeur Rémy Julienne auront lieu ce vendredi dans sa commune de Cepoy, dans le Loiret

Les obsèques de Rémy Julienne, cascadeur de légende du cinéma français, décédé à l'âge de 90 ans le 22 janvier des suites du Covid-19, seront célébrées vendredi 29 janvier à 11h à Cepoy, son village natal. La cérémonie dans l'église se déroulera sur invitation, et retransmise à l'extérieur.

Les obsèques de Rémy Julienne, célèbre cascadeur du cinéma, qui a tourné dans plus de 1400 productions, seront célébrées ce vendredi 29 janvier à l'église de Cepoy à 11 heures, indique Régis Guérin, le maire de cette commune du Loiret où il est né et où il a vécu toute sa vie.

Rémy Julienne, très apprécié dans cette commune de 2400 habitants, près de Montargis, où une place porte son nom, est décédé vendredi dernier à l'âge de 90 ans, des suites du Covid-19.

Beaucoup de monde attendu ?

Selon le maire de Cepoy, qui a participé mardi après-midi à une réunion sur l'organisation de cette cérémonie, "il est impossible de prévoir combien de personnes viendront à cette occasion, il y a la situation sanitaire, la météo, tout ça peut jouer".

L'église de Cepoy - Google maps

Régis Guérin ne sait pas non plus si certaines stars du cinéma, ayant travaillé avec Rémy Julienne, seront présentes, comme Alain Delon, qui possède une propriété à proximité, à Douchy-Moncorbon, ou son grand ami Jean-Paul Belmondo, qui était venu inaugurer la place Rémy-Julienne. Son ami, le député du Loiret Jean-Pierre Door, nous a fait savoir qu'il sera "évidemment" présent aux obsèques.

L'église sera "accessible sur invitation" au moment de la cérémonie

Le maire de Cepoy explique que la cérémonie religieuse, dans l'église de Cepoy, se fera "sur invitation" : "la jauge est très limitée en raison des règles sanitaires, qui imposent d'espacer les personnes, un rang sur deux et un siège sur trois : en dehors de la famille, cela fera 70 personnes présentes dans l'église"

La cérémonie retransmise à l'extérieur, grâce à des enceintes audio

La cérémonie sera retransmise au même moment à l'extérieur, via des enceintes qui seront installées pour l'occasion : les gendarmes, qui seront présents en nombre pour assurer la sécurité de l'événement, veilleront également au respect des distances et des gestes barrières. "Rémy Julienne a été très attaché, toute sa vie, aux questions de sécurité, donc les gens qui viendront lui dire aurevoir et lui rendre hommage auront forcément à cœur de respecter cet aspect sécurité sanitaire", poursuit Régis Guérin, maire de Cepoy.

Inhumation dans la plus stricte intimité

C'est une entreprise parisienne de pompes funèbres, spécialisée dans les obsèques des personnalités et artistes, qui s'occupe de la cérémonie, conclut le maire de la commune de Rémy Julienne. Il précise que l'inhumation se fera ensuite dans la plus stricte intimité familiale dans le cimetière de Cepoy.