Côte-d'Or, France

On peut encore réserver ses places ?

"Et pourtant", comme le chantait Charles Aznavour. Malgré l'annonce de la disparition du chanteur en début d'après-midi, lundi 1er octobre, ce mardi matin, sur le site du zénith de Dijon, on pouvait encore acheter des places pour le concert du 11 décembre que devait donner Charles Aznavour.

Vu sur le site internet du zénith de Dijon -

En revanche, sur la billetterie du site des magasins Leclerc, on découvre juste un petit onglet précisant que l’événement est annulé, sans plus de précision.

vu sur une billetterie en ligne -

Les passages de Charles Aznavour en Côte-d'Or

Durant sa longue carrière, Charles Aznavour est venu quelques fois en Côte-d'Or. La première fois, c'était en novembre 1963 à Dijon, puis quatre ans plus tard pour un récital au Grand Théatre, en mai 1967. Nos confrères du Bien public publient ce matin une série de photos d'archives dans lesquelles, on le voit notamment en train d'écrire une chanson dans sa chambre à l'Hôtel de la Cloche. Charles Aznavour était aussi revenu en avril 1972 en tant qu'invité d'honneur de la "Nuit de médecine", puis en février 1978, à nouveau pour un récital au théâtre à Dijon.

Son dernier passage chez nous, c'était pour la 157e édition de la vente des vins des hospices de Beaune, avec Marc-Olivier Fogiel, Julie Depardieu et Agnès B, l'an passé. Une grande première pour lui. Et Juste avant que les enchères débutent, le célèbre chanteur s’est confié à France 3 Bourgogne.

Finalement, la vente avait atteint des records car les enchères ont permis de récolter plus de 13 millions et demi d'euros et les pièces des présidents, 420 000 euros. Voilà ce qu'en disait à la fin Charles Aznavour