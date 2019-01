Les passionnés de LEGO ont un nouvel antre à Dijon

Côte-d'Or, France

Si vous pensez que c'est un sujet qui ne casse pas vraiment des briques, détrompez-vous . C'est vrai qu'ici, on les empile et on les emboîte . C'est d'ailleurs ce pourquoi elles ont été créées en 1932 par Ole Kirk Kristiansen. Tout le monde, ou presque, connait les LEGO, ces petites briques en plastique. La marque ouvre un magasin 100% LEGO ce 31 janvier à Dijon au centre commercial de la Toison d'Or.

L'affiche annonçant l'arrivée de LEGO à Dijon - LEGO

Un univers à part ?

Des passionnés de LEGO, il y en a ! On a même parfois un peu de mal à suivre quand ils en parlent. Illustration avec cette vidéo de Masteryker sur sa chaine You Tube. Il annonçait en octobre dernier sa présence sur une expo LEGO organisée à Clénay en Côte-d'Or

Si après avoir visionné cette vidéo, vous n'avez rien compris, rassurez vous, vous n'êtes surement pas seul dans ce cas.

Cela montre qu'à l'heure des jeux vidéos et des consoles, ces petites briques en plastique passionnent encore. Il y a même un nom pour les adultes fans de LEGO. Ce sont les AFOL, un drôle de nom mais qui montre qu'il existe autour de ce jouet emblématique tout un univers... et qui affole notamment les marchés financiers.

Un véritable marché

Les pièces les plus rares atteignent par exemple 4 500 euros ! Il faut aussi savoir qu'il existe une vraie communauté de passionnés sur laquelle s'appuie la marque danoise. Cette passion peut même rapporter aux Afol de jolies sommes d'argent car, s'ils proposent une idée retenue par les autres membres et au final, est commercialisée par la marque, ils gagnent jusqu'à 1% de royalties. C'est énorme ! Tout ça est bien expliqué dans un reportage de France 4.

La boutique LEGO qui ouvre ce jeudi 31 janvier à Dijon, est entièrement consacrée à la découverte de l’univers de la brique avec des jeux, des expériences de réalité augmentée, la présentation de produits exclusifs ou encore le mur Pick a brick qui permet de composer soi-même un assortiment de briques. Tant d’activités et d’offres à destination des fans de tout âge.