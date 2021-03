Les passions de Pierre Bellemare mises aux enchères à Brive

900 bouteilles de vins et 900 objets dont des maquettes, de la vaisselle mais aussi des livres, des collections de Pierre Bellemare sont mises aux enchères ce vendredi 26 et ce samedi 27 mars à Brive en Corrèze. Le célèbre animateur radio et télé, décédé en 2018, était passionné d'art populaire. Il avait amassé une grande collection dans sa maison de Vergt-de-Biron.

L'animateur avait une grande collection d'objets dans sa maison de Vergt-de-Biron. © Radio France - Valérie Dejean

Deux jours de ventes aux enchères

La vente aux enchères se déroule sur deux jours, quatre sessions et sur internet. Il n'y a pas plus de 25 personnes dans la salle des ventes et tous les créneaux sont complets. Les bouteilles de vin de Pierre Bellemare vont se vendre ce vendredi matin, les arts populaires l'après-midi. Les livres seront mis en vente ce samedi matin et les objets les plus personnels le samedi après-midi.

