Les Périgourdins Gianni et Audrey poursuivent l'aventure "The Voice"

Ce samedi 22 avril, les deux Périgourdins Gianni Bee et Audrey Joumas participaient à la deuxième phase de sélection du télé-crochet "The Voice" sur TF1. Tous les deux ont réussi à se qualifier pour la suite de l'aventure.

Nouvelle épreuve ce samedi soir pour les Périgourdins Gianni Bee et Audrey Joumas dans l'émission "The Voice" sur TF1. Ils se sont frottés aux "battles". Chacun leur tour, ils ont affronté vocalement un autre candidat du télé-crochet.

Gianni émeut Florent Pagny

Gianni Bee a été le premier à se lancer sur le ring. Son coach Florent Pagny a choisi de l'opposer au surprenant Bulle (qui n'est autre que le manager d'un autre Périgourdin, le chanteur Tibz). Les deux candidats ont interprété "Goodbye my lover" de James Blunt. Une prestation qui a divisé les membres du jury : M Pokora, Zazie et Mika. Mais à l'heure de de la décision finale, Florent Pagny a finalement choisi de garder Gianni dans son équipe. Ce moment de l'émission a d'ailleurs été le plus relayé sur les réseaux sociaux et notamment Twitter.

Audrey bluffe le jury sur une chanson d'Adèle

Quant à Audrey, la Périgourdine installée à Poitiers, elle a dû affronter Julia sur la chanson "Rolling in the deep" de la chanteuse Adèle. Les deux candidates ont assuré le spectacle et leur prestation a bluffé le jury, mais la coach des deux femmes, Zazie a choisi de sélectionner la jeune éducatrice. Audrey poursuit donc l'aventure "The Voice" elle aussi. C'est la première fois que le Périgord est aussi bien représenté à ce stade de la compétition.