Les personnels de France 3 Limousin en grève, pas de journaux ce mercredi

Les téléspectateurs de France 3 Limousin sont privés ce mercredi de journal régional. Une partie des personnels est en grève contre le projet de la direction de supprimer l'an prochain les éditions locales. Une action qui s'inscrit dans un mouvement national de protestation.

La chaîne France 3 prévoit de supprimer entre le premier janvier et le 30 juin 2018 les éditions locales en France ... C'est pour cette raison que des salariés, notamment dans les rédactions sont en grève ce mercredi , jour où se tient un Comité central d'entreprise. Un mouvement relayé à Limoges mais aussi en Corrèze à l'appel de la CFDT mais soutenu par la CGT et le SNJ. Pour les syndicats la suppression des éditions locales équivaut à supprimer le proximité.

Quel avenir pour l'édition Pays de Corrèze, diffusée à 19 h 15 ?

Si les syndicats craignent une suppression de toutes les éditions locales, pour le journal Pays de Corrèze diffusé le soir à 19 H 15, le délégué régional de France 3 en Limousin est formel. Dominique Papon affirme : "Il y a une édition en Corrèze et il y aura une édition en Corrèze demain". La direction assure aussi qu'il n'y aura aucun mouvement de personnel mais pour le maintien des émissions locales, pas de réponse définitive. Dans les tuyaux il y aurait surtout des éditions régionales, du web,et peut-être même une chaîne de télé en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Des projets qui inquiètent les syndicats. Pour Cécile Descubes, du syndicat national des journalistes à France 3 Limousin "Les informations de la Corréze vont être diluées au fil du journal, il n'y aura plus d'identité et le slogan "la télé prés de chez vous" n'a plus lieu d'être".