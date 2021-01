Les petits meurtres d'Agatha Christie de retour sur nos écrans et toujours tournés dans la région

La troisième saison des Petits Meurtres d'Agatha Christie revient ce vendredi sur nos écrans. Si habituellement on ne change pas une équipe qui gagne, là on efface tout et on recommence. Nouveaux personnages, nouvelle époque mais des décors toujours dans la région.

Depuis plus de dix ans les Petits Meurtres d'Agatha Christie rassemblent des millions de téléspectateurs devant leur petit écran. Librement inspirés de l'oeuvre de l'écrivain britannique ils ont su trouver leur public.

Et depuis plus de dix ans les enquêtes se déroulent dans la région Nord-Pas-de-Calais. La troisième saison débute donc ce vendredi sur France 2. Mais une fois de plus, la production a décidé de rebattre totalement les cartes.

Exit le commissaire Laurence qui avait lui même succédé à Jean Larosière. Pour ce troisième opus c'est une femme qui campe le rôle de la flic opiniâtre. Annie Gréco à l'écran, Emilie Gavois-Khan à la ville.

Dans le rôle de son second, Arthur Dupont en inspecteur Max Beretta. Colérique, impulsif mais bien inspiré, il a un peu trop tendance à s'emporter et à devenir violent quand on l'énerve.

D'ailleurs, le commissaire Gréco a décidé de lui adjoindre les services d'une psy un peu foldingue, Rose Bellecourt, interprétée par Chloé Chaudoye (qui ressemble étrangement à Audrey Tautou), fille de bonne famille qui recherche elle-même la reconnaissance de ses capacités. C'est le trio de choc de cette nouvelle saison.

Le commissaire Gréco, l'inspecteur Beretta et Rose Bellecour, la psy un peu foldingue mais bien inspirée, c'est le nouveau trio de choc des petits meurtres - reproduction affiche

Et le tout dans un contexte des années 70 admirablement rendu à l'écran: tout y est, les costumes, les couleurs et l'environnement.

Les oranges et autre verts pomme, les mini-jupes, les cols "pelle à tarte" des chemises de ces messieurs et autres pantalons "pattes d'eph"!

Et puis toujours les décors de la région. On reconnait les portes de Gand ou de Paris à Lille, l'hôtel particulier des parents de Rose Bellecour situé dans la rue Royale, et plus discret, le commissariat qui a été reconstitué dans un bâtiment désaffecté de l'hôpital de Lens. C'est là aussi qu'a été recréé de toute pièce l'hôtel très "baba-cool" où le commissaire Gréco s'est installée en arrivant à Lille, ainsi que l'appartement de l'inspecteur Beretta.

Bref, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie comme on les aime!