Les poissons d'avril en Côte-d'Or

Par Christophe Tourné, France Bleu Bourgogne

Tous les jours, France Bleu Bourgogne part à la pêche aux infos qui parlent de notre Côte-d'Or dans l'océan d'internet et des réseaux sociaux. Et, on peut dire que la pêche a été fructueuse ce mardi avec une sélection de quelques beaux spécimen de poissons d'Avril.