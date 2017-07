Les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté défilent ce 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris

C'est le grand jour pour les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté ! 83 d'entre eux venus de toute la grande région vont défiler ce vendredi 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris !

Plusieurs mois de préparation, des week-ends entiers à s’entraîner, répéter ces cadencements et cette marche si particulière d'un défilé , c'est donc le grand jour pour 83 pompiers de Bourgogne-Franche-Comté (17 femmes ). Ce vendredi ils vont former ce que l'on appelle le "10ème bataillon des Sapeurs-Pompiers de France", et défiler sur la "plus belle avenue du monde" pour la fête nationale.

Les pompiers pendant les répétitions - communication 10ème bataillon des sapeurs-pompiers de France

Cette dernière semaine c'est à Jouy-en-Josas que les pompiers ont répété les derniers mouvements, parfois dans des conditions très difficiles raconte le Commandant Olivier Roy, l'officier de communication du 10e bataillon des sapeurs pompiers de France.

Tous nos entraînements se sont passés sus des trompes d'eau ... mais comme le dit un vieux dicton militaire : si l'entrainement est difficile, la guerre sera facile. On espère typiquement être dans ce cadre là. Olivier Roy.

Olivier Roy explique que l'entrainement cette semaine sur les Champs Elysées a permis de prendre conscience de l'importance de l'événement et de certains détails aussi .

Le défilé du 14 juillet, à suivre en direct et en intégralité sur France 2. Ça devrait débuter vers 10h30