Les pompiers du GRIMP du Gard en "prime time" lundi soir

Ce sont des experts parmi les.. experts ! Les sapeurs-pompiers du Gard sont en "prime time" ce lundi soir à la télévision. TFX leur consacre un long format à partir de 21h05. A l'honneur en particulier l'unité du GRIMP (Les groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux sont des unités de sapeurs-pompiers spécialisées dans la reconnaissance et le sauvetage dans les milieux naturels et artificiels particulièrement dangereux), mais aussi les sauveteurs en eaux vives.

