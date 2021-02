Les salariés de Midi Libre en colère contre leur direction

Les journalistes et les personnels de la rédaction ont signé une motion pour exprimer leur colère et leur défiance vis a vis de la stratégie actuelle de la direction. La rédaction parle de "casse humaine inadmissible et de souffrance du personnel".

Depuis le rachat du journal par le groupe La Dépêche du Midi en 2015, Midi Libre a perdu environ 20 % des effectifs de journalistes ce qui entraîne une surcharge de travail pour les équipes et le recours à davantage de solutions précaires (CDD, pigistes payés à la journée, contrats pro).

On nous fait comprendre qu'il y a trop de journalistes à Midi Libre. Récemment deux de nos collègues, poussés à bout par l'entreprise, ont été déclarés inaptes par la médecine du travail, ce qui a entraîné leurs licenciements. Ça a été un choc pour toute la rédaction et on se demande qui sera le prochain, Cathy Rocher déléguée du SNJ Midi Libre

Parallèlement les salariés dénoncent "l'autoritarisme" du directeur de la rédaction et du rédacteur en chef, "il n'y a plus beaucoup de discussion entre les journalistes sur le terrain et la direction, il y a un manque de considération, de respect , voir de politesse tout simplement" déplore Cathy Rocher journaliste déléguée du SNJ Midi Libre.

Cathy Rocher journaliste déléguée SNJ Midi Libre Copier

Des comptes positifs

Les journalistes reconnaissent que le contexte économique est compliqué pour la PQR ( Presse Quotidienne régionale) mais selon eux l'année 2020 s'est achevée en positif pour la SA Midi Libre, en dépit de la crise sanitaire "C'est le résultat des efforts de tous, à travers les mesures de chômage partiel que nous avons dû subir".

Lors d'un CSE ( Comité social et économique) la direction, que France Bleu a sollicité mais qui n'a pas encore répondu, a annoncé l'embauche prochaine de deux jeunes journalistes, "c'est très peu" conclut la déléguée du SNJ qui espère un changement d'orientation durable en terme d'effectifs et au niveau du management.