Les séries télés face au Coronavirus

Parmi les conséquences plus anecdotiques de la pandémie il y'a les saisons écourtées de vos séries télés...

Voici une (très légère) conséquence de la pandémie que nous connaissons actuellement qui ne se verra que d'ici quelques mois. Comme beaucoup de secteurs de la culture, les séries télévisées sont elles aussi touchées de plein fouet.

En France, les tournages sont arrêtés et certains feuilletons quotidien doivent s'adapter. "Demain nous appartient" (TF1) et "Un si grand soleil" (France 2) ont quittés l'antenne début mars, "Plus Belle La Vie" (France 3) quitte les écrans le 1er Mai avec la diffusion de son dernier inédit.

La reprise des tournages, pour l'instant non annoncée, risque d'être compliquée (des problèmes notamment de disponibilités des comédiens peuvent se présenter) et la reprise de la diffusion semble lointaine.

Aux Etats-Unis, idem !

L'arrêt progressif des tournages a commencé dès la fin février et pour certaines séries, le résultat est sans appel : les commandes d'épisodes ne pourront être honorées quoi qu'il se passe. Exemple avec "Grey's Anatomy" : 21 épisodes tournés sur 25 commandés, Meredith aura donc une conclusion abrupte à sa seizième saison. Conséquence immédiate en France : le reste de la saison 16 est mise au repos et TF1 propose une nouvelle série ("The Resident") à la place.

Autre succès en France : "NCIS". 19 épisodes sur 24 seront diffusés. Pour les autres séries NCIS, le compte reste à faire mais les saisons ne seront pas complètes.

La liste est longue et une majorité de séries verront leurs saisons coupées de 2 à 4 épisodes en général.

Si le nombre d'épisodes en lui même ne pose pas un véritable problème, c'est surtout la cohérence scénaristique pour certaines séries qui va être mise à mal. "New York Unité Spéciale", par exemple, avait commencé une dernière partie de saison avec une trame narrative bien précise. Résultat, la saison se termine avec un épisode qui ne résout rien. Quant à la possibilité de retrouver cette intrigue en début de saison prochaine, tout dépendra, là aussi, de la disponibilité des acteurs prévus en "invités spéciaux".

Les acteurs de New York Unité Spéciale sur le tournage © Getty - Getty

Deux cas se distinguent cela dit : "Empire" et "Supernatural". Toutes les deux sont en train de diffuser leur toutes dernières saison... Aucune d'entre elle n'aura, pour l'instant, la fin prévue par leurs créateur. "Supernatural" a pu tourner 18 de ses 20 derniers épisodes. "Empire" s'est conclue le 21 avril avec son 18éme épisode contre les 20 commandés.

Ces deux séries verront donc leur fin tronquée, même si un téléfilm de conclusion semble se dessiner à l'horizon pour "Empire". "Supernatural" devrait annoncer un plan similaire, le producteur exécutif de la série ayant déclaré sur Twitter que la conclusion de la série verrait bel et bien le jour, la seule question étant : quand ?

Des initiatives étonnantes !

Au milieu de ces saisons tronquées et autres incertitudes, de belles initiatives voient le jour.

Exemple avec le casting de "Une Nounou d'Enfer", qui s'est réunis via écrans interposés, plus de 20 ans après l'arrêt de la série. Ils ont proposés une lecture virtuelle du tout premier épisode de la comédie culte. Fran Drescher, l'héroïne et créatrice de la série justifie ce choix en expliquant que, pour elle, le rire est la meilleure médecine. Près d'un million de personnes ont vues cet épisode très spécial sur Youtube à ce jour.

Autre initiative étonnante : la série All Rise (inédite en France) va proposer un épisode tourné... en confinement. S'appuyant sur FaceTime et Zoom (des applications permettant de multiples appels vidéos simultanés), les acteurs de la série tourneront leurs scènes dans leurs propres maisons. Aidés par un fond vert, la production pourra harmoniser les décors avec ceux déjà vus lors de précédents épisodes. Le scénario quant à lui prend appui sur la réalité et les personnages découvriront les joies (ou pas) du télé-travail.