Les sièges de The Voice Kids vont-ils se retourner pour Romain, originaire de Côte-d'Or ?

Romain, originaire de Longvic, participe à The Voice Kids.

Les auditions à l'aveugle de The Voice Kids sur TF1 accueillent ce mardi soir un candidat Côte-d'Orien ! Romain, 15 ans, va se présenter devant les fauteuils retournés vit à Longvic et est scolarisé au collège Saint-Joseph-de-Dijon. Il chantera le titre Sweet Child O'Mine de Gun N'Roses devant Kendji, Slimane, Patrick Fiori et Nolwenn Leroy.

Romain explique la passion de la musique lui vient de ses grands-parents qui étaient musiciens. Puis, c'est en voyant sa sœur prendre des cours de chant qu'il a eu, lui aussi, envie de se lancer. Ce n'est pas la première fois que Romain tente l'aventure The Voice Kids, "la première fois, quand je suis arrivée à Paris, ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau", mais depuis le jeune homme a travaillé, et réussi à passer tous les castings : "J'aime bien atteindre mes objectifs".

Depuis trois ans, Romain prend des cours de chant une fois par semaine au sein de l'école Music'all Studios de Longvic avec son professeur Thomas Gérôme, qui avait remarqué son grain de voix. C'est d'ailleurs lui qui lui a proposé de s'essayer au rock en chantant "Sweet Child O' Mine" des Gun N'Roses pour la première fois. "Il faut apprendre à se dépasser pour réussir à chanter des chansons qui ne sont pas dans notre répertoire" reconnaît Romain. Son coach raconte que "la première fois qu'il l'a chanté sur scène, le public s'est levé" et que ça a beaucoup étonné l'adolescent "il est toujours très surpris de ce qu'il provoque au public".

"J'ai eu les frissons"

Lors de l'enregistrement des auditions à l'aveugle, Thomas Gérôme était présent dans le public et a beaucoup apprécié la prestation : "J'ai eu les frissons !". Il explique aussi qu'il faut voir ce genre de tremplin comme des "expériences de vie, et pas comme des finalités, il ne faut surtout pas se prendre au sérieux ! L'important c'est de s'amuser".

Pour savoir si les coachs se sont retournés sur la prestation de Romain, rendez-vous mardi à 21h10 sur TF1.