Les sœurs tarbaises éliminées de The Voice : "On ne garde que le positif !" assurent Mélissa et Marina Doya

L'aventure The Voice s'est terminée à l'issue des battles ce samedi 6 mai pour les sœurs Mélissa et Marina Doya, de Tarbes (Hautes-Pyénées).

"On a tout donné, contentes de notre prestation, on ne retient que le positif !" assurent Mélissa et Marina Doya, au lendemain de leur élimination de l'émission The Voice, diffusée sur TF1, ce samedi soir. Malgré leur belle interprétation de "Ça va ça vient", de Slimane et Vitaa, les sœurs tarbaises ont été battues, pendant l'épreuve des battles, par le "Alors on danse" (Stromae) version beatbox de leur duo d'amies, Prichia et Mea.

"C'est vrai qu'on a accroché avec elles dès le début et c'était un honneur d'être contre elles. On est parties avec le sourire et très contente qu'elles aient l'opportunité de continuer l'aventure", assurent les Tarbaises.

Une expérience "très humaine"

De ces semaines d'aventure, Mélissa et Marina retiennent surtout les belles rencontres. "Il y a des équipes de malade derrière cette émission, on a été super bien accompagnées du début à la fin", saluent-elles. Bien accompagnées également par leurs coachs, Big Flo et Oli, avec qui "on a pas besoin de parler beaucoup, on se comprend presque d'un regard. Eux, les deux frères, ont la même connexion que nous, les deux sœurs".

C'était également une première expérience à la télévision pour Marina et Mélissa. "On avait une appréhension, on se demandait si l'émission était aussi 'vraie' en réalité que le rendu télévisé mais maintenant on peut le dire : la réponse est oui. L'expérience est restée très humaine, cela nous a surprises. On nous a laissé beaucoup de liberté, dans le choix des chansons par exemple".

Un accélérateur de carrière ?

Les sœurs Doya travaillent désormais sur leur premier album. "On a des morceaux, des compos dans le tiroir. On attend que ça, de les sortir !" Elles ont déjà signé avec un label avant le début de l'émission et attendent également un signe du mastodonte américain Universal, qui travaille avec The Voice. L'émission de télévision est pour elle une opportunité "d'accélérer les choses. Il y a une visibilité, des millions de gens qui nous ont entendues sur deux minutes et cela fait bouger les choses".

En attendant, les deux sœurs - qui vivent entre Alicante, en Andalousie, où elles ont leur studio d'enregistrement, et Tarbes - se produiront tout près de la Bigorre le 17 juin, au festival La Voie Lactée de Bordes-de-Rivière en Haute-Garonne, entre Lannemezan et Saint-Gaudens.