Les Vieilles Canailles en concert à Bordeaux devant 20.000 spectateurs

Après Céline Dion, le Matmut Atlantique accueille son deuxième concert, ce 1er juillet avec d'autres monstres de la scène. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, les stars du rock français, rebaptisés les "Vieilles Canailles" le temps de leur tournée, monteront sur scène devant 20.000 spectateurs.

La tournée des copains

Les Vieilles Canailles, c'est surtout une histoire de potes. Les trois artistes se connaissent depuis leur adolescence et ont décidé de réaliser un rêve : chanter tous ensemble sur scène, leurs meilleurs tubes. Les Cactus, Les Playboys, J'aime les filles, Pas de Boogie Woogie... autant de morceaux qui seront joués sur scène ce samedi soir.

Deuxième concert au Matmut Atlantique

C'est Johnny Hallyday qui a eu l'idée de réunir ses copains pour partir en tournée avec 17 shows à travers la France, la Belgique et la Suisse. "On s'amuse beaucoup , on chante à trois, on fait des blagues, ça demande pas trop de répétitions.. on se connaît tellement bien", se confie le chanteur de 74 ans.

"On s'amuse beaucoup, on se fait des blagues..." (Johnny Hallyday, chanteur et Vieille Canaille)

Ce sera le deuxième concert au sein du Matmut Atlantique de Bordeaux. Un deuxième défi pour la direction du stade qui a prévu d'améliorer l'organisation de l'événement, après les couacs relevés par les fans lors du concert de Céline Dion, jeudi.