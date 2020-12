Licenciement de Stéphane Guy : Paul Le Guen prend la défense de l'ex-journaliste de Canal+

C'est un fait suffisamment rare pour être noté : un entraîneur de Ligue 2 qui signe une tribune dans le quotidien Le Monde. En l'occurrence, c'est Paul Le Guen, le coach du HAC, qui a pris sa plume pour soutenir le journaliste Stéphane Guy, licencié de Canal+ le 24 décembre dernier après avoir, lui aussi, soutenu une autre figure de la chaîne cryptée, Sébastien Thoen.

Dans cette lettre adressée au propriétaire de Canal+, Vincent Bolloré, Paul Le Guen joue la carte du patriotisme breton. Les deux hommes sont en effet originaires de la même région et ont même un département commun, le Finistère. Les Bretons, victimes de clichés permanents, selon le coach havrais, et qui pour tenir le coup ont développé l'art de la plaisanterie. "Un Breton, j’en suis certain, ne doit pas se raidir face à de si anodines critiques", écrit ainsi Paul Le Guen dans sa tribune.

Un Breton ne doit pas faire cela !

Le Guen et Guy ont travaillé ensemble, à l'époque où le coach officiait en tant que consultant pour la chaîne cryptée. Ce qui fait dire à PLG que Stéphane Guy est "le meilleur commentateur de football que je connaisse." Et un ambassadeur hors-pair de sa chaîne : "votre commentateur vedette aime Canal, et plus que de raison ! D’où certains excès, comme il sied à tous les passionnés."

Faisant au passage référence à l'une des expressions cultes de Stéphane Guy, Paul Le Guen conclut : "Parce que nous voulons des années de bonheur en plus, vous devez laisser l’incontrôlable Stéphane Guy nous informer, nous agacer, nous provoquer, nous enthousiasmer et surtout lui offrir encore le privilège de nous faire exister devant nos écrans."