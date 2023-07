Ligue 1 : Le Fée à Rennes, c'est fait !

C'était annoncé depuis deux semaines, c'est désormais officiel, Enzo Le Fée jouera bien la saison 2023-2024 avec le Stade Rennais . Le milieu de terrain, que Rennes avait fixé comme une priorité de recrutement, s'est engagé jusqu'en 2028. Il portera d'ailleurs le numéro 28 chez les Rouges et Noirs.

Petit gabarit, très technique, le milieu de terrain de 23 ans n'avait plus qu'une année de contrat avec Lorient, où il est né et où il a rejoint les Merlus à l'âge de 8 ans. Il y a suivi toute sa formation et fait ses débuts en professionnel en mai 2019.

Pour la famille et sa future femme

"J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger mais le critère premier était de rejoindre un club qui me voulait vraiment. Rennes… pratique un football que j’aime. J’ai tout pour me régaler dans cet effectif. Je reste en Bretagne, je ne serai pas dépaysé, près de ma famille", a expliqué Le Fée dans le communiqué du Stade Rennais.

Celui qui a été le maitre à jouer du FC Lorient la saison passée et meneur de jeu des Bleuets à l'Euro-Espoirs, où il a évolué avec Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo, s’est engagé le jour de la reprise de l'entraînement au Stade Rennais . Mais comme Gouiri et Kalimuendo, Enzo Le Fée est encore en vacances jusqu'au 24 juillet. Il a notamment prévu de profiter de ce temps pour se marier le 15 juillet.

Dans un autre communiqué, le FC Lorient a rendu hommage au "Petit Prince de Keryado" (quartier de Lorient).

Ce vendredi, Rennes a aussi annoncé la prolongation d'un an, jusqu'en 2025, du contrat du défenseur de 18 ans Jeanuel Belocian, formé au club.