Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, est morte

L'héritière de L'Oréal Liliane Bettencourt est morte dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé sa fille Françoise Bettencourt Meyers. Elle avait 94 ans. Elle était, selon le classement 2017 du magazine Forbes, la femme la plus riche du monde.

La femme la plus riche du monde

Selon le classement 2017 de Forbes, Liliane Bettencourt était la femme la plus riche du monde."Dans ce douloureux moment pour nous, je tiens à rappeler, au nom de notre famille, notre entier attachement et notre fidélité à L’Oréal et à renouveler toute ma confiance à son président Jean-Paul Agon, comme à ses équipes dans le monde entier", précise Françoise Bettencourt-Meyers dans son communiqué.