Lilou, lycéenne du Mans, sélectionnée au festival de Cannes : "Le cinéma, c'est mon rêve depuis mes 11 ans"

Il n'y a pas que les stars qui montent les marches du Festival de Cannes ! Lilou Bosse-Bertrand, une lycéenne du Mans (Sarthe), sera ce jeudi sur le tapis rouge. À 17 ans, la jeune fille a été choisie dans le cadre du concours Moteur!, grâce à "Lilou et ses échecs", un film très court d'1'30 qui lui a permis de se distinguer parmi 500 candidats. Au total, ce sont 25 jeunes qui sont récompensés dans le cadre de ce concours.

ⓘ Publicité

Son rêve depuis l'enfance

Dans ce film, la jeune Sarthoise raconte ses échecs et comment elle a appris à rebondir. "J'y raconte des choses très personnelles", explique Lilou, "et me dire qu'elles ont pu parler à des gens, des adultes, mais aussi potentiellement des jeunes, c'est ce qui m'importe le plus".

Lilou et ses échecs

Lilou a eu du mal à y croire lorsqu'elle a reçu le coup de fil lui annonçant qu'elle faisait partie des lauréats. Pour elle qui rêve de cinéma depuis ses 11 ans et ses premières vidéos dans sa chambre d'enfant, le festival de Cannes semblait inaccessible. "Je suis à la fois très pressée et très stressée", confie-t-elle à France Bleu Maine. Elle se dit ravie de pouvoir approcher des artistes qu'elle admire, comme Eric et Ramzy ou encore Oxmo Puccino, le président du jury du concours Moteur! .

Pour voir tous les films sélectionnés lors de cette édition 2023 du concours, vous pouvez cliquer sur ce lien .