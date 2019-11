Lio et Smaïn démasqués dans le troisième épisode de Mask Singer

Après les deux premiers duels, l'hippocampe a été désigné par le public et les enquêteurs et c'est la chanteuse et comédienne Lio qui est apparue, pour le grand plaisir de Jarry et Kev Adams qui avait deviné son identité.

Quant au monstre, il a dû à son tour se dévoiler, à la surprise générale cette fois. Les noms de Jérôme Commandeur, Manu Payet, Gilles Lellouche ou Alban Ivanov avaient circulé, sur les réseaux sociaux comme parmi les membres du jury, et c'est finalement l'humoriste Smaïn qui est apparu

Rendez-vous dès vendredi 29 novembre à 21h05 sur TF1 pour la suite des révélations, ils sont encore huit en compétition !