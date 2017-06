Lisandro Cuxi remporte la finale de "The Voice" devant 4,9 millions de téléspectateurs

La finale de "The Voice" a été remportée samedi soir sur TF1 par Lisandro Cuxi, un jeune homme de 17 ans originaire de Cannes. L'émission a été suivie par 4,9 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de la soirée.

Deux ans après avoir remporté "The Voice Kids", Lisandro Cuxi a été sacré grand gagnant samedi soir de "The Voice", sur TF1. La finale de l'émission a attiré 4,9 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de la soirée, devant "Le plus grand cabaret du monde" sur France 2 (2,2 millions) selon des chiffres Médiamat-Médiamétrie cités par TF1.

Contrat chez Universal Music et enregistrement d'un album

Lisandro Cuxi, coaché par le chanteur Matt Pokora, était opposé pour la finale du télécrochet à Vincent Vinel, Nicola Cavallaro et Lucie. Pour décrocher sa victoire, il a interprété sur le plateau de l'émission "L'Envie d'aimer" de Daniel Levy puis "Cry me a river" dans la version de Justin Timberlake avec son coach.

Il remporte un contrat chez Universal Music, avec à la clé l'enregistrement d'un album.