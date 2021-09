Lorànt Deutsch tourne dans le Pays de Montbéliard pour sa chaîne YouTube

Lorànt Deutsch en visite à Montbéliard. L'acteur et écrivain passionné d'histoire a passé trois jours dans notre région. Il est venu tourner des images et découvrir les secrets de notre territoire pour les raconter dans son émission baptisée "À toute berzingue", disponible sur YouTube.

Après Avignon, Nice, Strasbourg, Bayonne, La Rochelle et bien d'autres, c'est désormais à Montbéliard (Doubs) que Lorànt Deutsch a posé sa caméra. L'acteur, animateur et écrivain passionné d'histoire, invité par l'Office de tourisme du Pays de Montbéliard, a passé trois jours dans notre région pour raconter ses secrets sur sa chaîne YouTube "À toute berzingue" qui cumule plusieurs millions de visionnages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son propre aveu, Lorànt Deutsch ne connaissait pas très bien notre région. Il a apprécié les contrastes de Montbéliard, qu'il considère comme "une ville à deux visages". Ce qui l'a le plus surpris avec le Pays de Montbéliard, c'est la complexité des "terres d'empire". Selon lui, "Montbéliard, Belfort, Vesoul, c'est presque la suisse. On ne sait pas où on est ! Elles ont eu un destin propre, un itinéraire et des vies qui leur sont vraiment propres et qui ne sont pas celles de 20 kilomètres à côté."