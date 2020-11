Louane révèle pourquoi sa voix a changé

Le troisième album de Louane vient de sortir, avec une surprise pour les fans, sa voix a changé ! L'arrêt de la cigarette y est pour beaucoup mais c'est surtout pour une raison plus surprenante.

Joie de vivre

Deux ans après avoir achevé la tournée triomphale de son second album, la jeune femme revient avec Joie de vivre, un album à la production poussée avec des collaborations comme le rappeur Damso, Soulking, Thérapie Taxi, ou Terrenoire et dans lequel l'émotion est omniprésente.

Beaucoup de changements professionnels et personnels ont eu lieu dans la vie de Louane depuis la sortie de son dernier album en 2017. De nouvelles collaborations, un bébé... Mais c'est sans doute son changement de voix qui est le plus frappant sur son nouvel album. Plus affirmée, la voix de Louane a mué. Un changement qui marque la fin de son adolescence. "Une période compliquée" comme elle le révèle au micro d'Arnold Derek. "La mue chez la femme est plus longue et moins spectaculaire que chez l'homme, mais elle existe." Révélée à tout juste 17 ans par l'émission de TF1 The Voice en 2013, Louane devenue maman pendant le premier confinement, est désormais prête à suivre sa nouvelle voie vers le sommet des charts.

La mue est quelque chose de difficile à vivre quand on est chanteuse

