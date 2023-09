Louis Bertignac : "Je ne quitterai pas la Seine-et-Marne pour aller vivre dans le Pacifique"

Louis Bertignac reste dans le cœur des Français comme un membre du groupe culte Téléphone aux côtes de Jean-Louis Aubert, de Richard Kolinka et de Corine Marienneau. Leurs tubes Cendrillon, Un autre monde, New York avec toi ou bien encore Le jour s'est levé sont encore dans toutes les mémoires. Depuis trente ans et la fin du quatuor, le rockeur poursuit une carrière solo. Son nouvel album Dans le film de ma vie est d'ailleurs sorti cette année. Il est actuellement sur scène aux six coins de l'hexagone, jusqu'en 2024. Retrouvez toutes les dates juste ici !

Il sera également en concert avec France Bleu le samedi 16 septembre à 20h

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Louis Bertignac, le musicien et chanteur qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance entre Oran et Paris

Louis Bertignac est né à Oran en Algérie. À trois ans et demi, et en pleine guerre, ses parents décident de partir pour la France : "J'ai vécu dans la banlieue parisienne, je crois dans le 78, à Cormeilles-en-Parisis, c’est un peu la campagne, ensuite dans le 12e à Paris, ensuite petite escale dans le 16e, et puis j'ai passé toute mon adolescence dans le 17e." Il y fréquente alors le Lycée Carnot où il fait la rencontre qui allait changer sa vie : Jean-Louis Aubert.

Sa vie en Seine-et-Marne

Parisien convaincu, Louis Bertignac s'est laissé charmer par la campagne, à proximité de la capitale, et les paysages bucoliques de la Seine-et-Marne . "J'habite pas très loin de Fontainebleau et ça fait douze ans qu'on est là-bas en famille et j'adore ça. J'adore ce coin. Je ne pensais pas vraiment habiter la campagne, mais… Je l'avais acheté comme maison de campagne et en fait, après les vacances d’été qu'on a passées là-bas, on est rentrés à Paris et au bout d'une demi-heure, on s'est dit : 'Mais on est mieux là-bas, non ?' Alors, on a pris les affaires, on a fait quelques valises et on est repartis, on s'est installés chez nous à la campagne et puis on n'est plus jamais retournés dans la maison de Paris qu'on a vendue un petit peu plus tard."

Et le chanteur ne tarit pas d'éloges sur son nouveau lieu de résidence : "Il y a un lac magnifique avec des rochers qui sortent de l'eau. Il y a des petits restos géniaux, et puis aussi, on fait du kayak l'été, là-bas. Il y a aussi un truc incroyable, il y a une mer de sable pas très loin de la maison, c'est-à-dire que t’as une étendue de sable gigantesque, comme deux ou trois stades, mais que du sable. Après, c'est Bogdanoff qui m’a expliqué que c'était la mer avant. Il y avait la mer ici et c'est pour ça que ça s’appelle l’Île-de-France. C'est une région magnifique. D'ailleurs, le chiffre 77, c’est un beau chiffre !"

Son road trip idéal en France

Si on proposait à Louis Bertignac d'emmener femme et enfants dans un road trip à la découverte de nos régions, où irait-il ? Départ de la Seine-et-Marne pour un tour de France bien chargé : "On partirait probablement vers l’ouest, vers la Normandie, vers la mer, et on descendrait pour aller jusque Bordeaux, la dune du Pilat, tout ça. Et les Pyrénées, très intéressant aussi. S'il y a moyen de prendre le ferry et d'aller en Corse, il ne faut pas louper ça. Marseille, Nice, Monaco, oui, aussi. C’est moins extraordinaire, c’est moins 'flashant', mais c'est quand même bien agréable. Et tu remontes par les montagnes, les Alpes, Lyon, Dijon, Strasbourg, Nancy. Je ne sais pas si c’est dans l’ordre, je ne connais pas très bien encore. Et puis le Nord, évidemment, on irait voir le Nord. Il n'y a pas beaucoup de Centre, donc il faudrait faire des petites escapades parce qu’il y a quand même des endroits dont je ne connais pas toujours le nom, mais je sais que quand on était dans le Sud, on est remonté un peu, alors je ne sais plus, là où il y a des lacs… C'est ma femme qui connaît mieux." Ce trou de mémoire permet à l'artiste de nous révéler que c'est sa femme la cheffe des opérations ! "De toute façon, quand on part en voyage comme ça, c'est ma femme qui organise. […] Moi, je conduis. J'adore conduire, mais c'est elle qui organise et qui dit, on va aller là, on va aller là."

Son admiration pour la Polynésie

On aura compris que Louis Bertignac aime toute la France, ses campagnes, ses montagnes, ses mers, sa gastronomie... Mais le tour de France ne serait pas complet sans les territoires ultramarins, notamment la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. "Il y a beaucoup d’endroits, même français, que j'adore dans le monde. Vanuatu, Nouméa, la Polynésie, Tahiti, Moorea et toutes les îles. C'est beau comme c'est pas permis. Le ciel de Polynésie est complètement dingue. Tous les soirs, tu regardes le coucher de soleil, le ciel est rouge vif, c'est vraiment magnifique." Mais serait-il prêt à quitter la Seine-et-Marne pour aller vivre sur ces îles paradisiaques ? "Je ne sais pas si j’irais vivre là-bas, quoi que. C'est mieux d’habiter la Seine-et-Marne et aller en Polynésie en vacances, qu’habiter en Polynésie et aller en Seine-et-Marne en vacances !

Son rêve de concert

Louis Bertignac a toujours ce rêve improbable d'inonder la Vallée de Chamonix de ses riffs de guitare. "Il y a ce rêve de jouer en haut d'une montagne, parce que ça résonne, la musique a une dimension extraordinaire dans les montagnes. J'ai déjà joué un petit peu, j'ai fait des concerts à la montagne et donc on dirait en haut du Mont-Blanc et avec des méchants amplis qui jouent pour toute la région et avec la résonance, ça ferait un beau concert." Attention tout de même aux avalanches !

