Les téléspectateurs pourront voter ce mardi soir pendant l'émission "Le village préféré des Français" : 13 bourgs en lices, dont Lourmarin, en sud Vaucluse.

Lourmarin sera-t-il "le village préféré des Français" ? Ce mardi soir, à 20h55, les téléspectateurs de France 2 pourront voter pour leur village favori. Parmi les 13 lieux en compétition, le village de Lourmarin, dans le sud Vaucluse. Déjà labellisé "L'un des plus beaux village des France", il pourrait ainsi attirer davantage de touristes.

Pique-nique géant pendant l'émission

Joël Raymond, adjoint au maire délégué à la culture et au tourisme a pour l'occasion décidé de créer l'événement au village. Il l'explique à Adrien Crochet : "Là on va organiser une soirée à la suite du marché des producteurs, avec quelques tables, des chaises, on a demandé à la population de Lourmarin de venir pique-niquer et nous regarderons ensemble l'émission !"

"Un vrai village" - la production

Lourmarin a été pré-sélectionné selon des critères drastiques définis par la chaîne et l'animateur de l'émission, Stéphane Bern. Il a des atouts, affirme Sylvain Plantard, le directeur de Morgane Production : "C'est un vrai village avec un cœur, une architecture typique de la région. C'est un village extrêmement vivant. C'est un village qui se visite vraiment, on va de fontaine en fontaine, on est allé jusqu'au château là-haut. C'est un village complet, c'est le village idéal."