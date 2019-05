Luana Belmondo fête les marchés à Périgueux

L'animatrice télé et spécialiste de la cuisine italienne Luana Belmondo, marraine de la Fête Internationale des Marchés, était ce samedi sur la marché de Périgueux place de la Clautre pour partager sa passion de la cuisine.

Périgueux, France

L'animatrice télé et spécialiste de la cuisine italienne Luana Belmondo est la marraine de la Fête Internationale des Marchés organisée par l'association "j'aime mon marché". Du 10 au 26 mai plus de 1000 marchés français sont en fête, un événement présent également dans de nombreux pays. Chroniqueuse et animatrice sur Cuisine +, France 5 et My Cuisine Luana Belmondo est venue ce samedi 11 mai à Périgueux pour visiter le marché de la place de la Clautre et participer à des ateliers culinaires avec confection et dégustation des petits plats dans le jardin du Thouin. Avec les différents stagiaires, travail de l'asperge et de la fraise. Moment privilégie pour les participants à ces ateliers qui ont pu échanger avec la marraine de cette Fête Internationale des Marchés sur sa passion de la cuisine.

France Bleu en direct du marché de Périgueux

France Bleu partenaire de l'opération a délocalisé son studio et installé une cuisine mobile où la cheffe du restaurant "la Taula" Christine Maurence ainsi que Philippe Parsy, maître restaurateur ont relevé le défi de réaliser un menu pour 4 à 6 personnes entrées, plats et desserts en faisant le marché avec 40 euros en poche.