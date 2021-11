M rencontre une de ses fans grâce à l'association Petits Princes sur France Bleu !

Entourée de Caroline, bénévole pour l'association et Agnès, sa maman, Juliette a donc pu rencontrer son idole : Matthieu Chedid ! Un rêve de longue date qui a pu prendre vie dans l'émission Accès Direct avec Arnold Derek à l'occasion de la sortie du conte musical d'André Chedid Grandes Oreilles Tout Oreilles mis en musique par M, illustré par Emilie Chedid et raconté par Louis Chedid.

Juliette a pu assister à toute l'émission, en studio, aux côtés de son idole et a pu choisir l'un des deux titres joués en live par –M- : Grand Petit Con ! Un moment rempli "de joie pour elle et pour sa maman. C'était merveilleux" nous dit Caroline, bénévole de l'association. Un "super moment" pour Juliette avec M, généreux "agréable et très à l'écoute" nous souligne Agnès, sa maman.

Juliette, Matthieu et Emilie Chedid et Arnold Derek en direct sur France Bleu, quelques instants avant le live de Grand Petit Con choisi par Juliette © Radio France - Franck Moilier

C'est donc un très joli moment que nous avons vécu hier ensemble dans Accès Direct avec Arnold Derek. Un rêve réalisé avec la complicité de Laurent Petitguillaume, secrétaire générale de l'association et animateur sur France Bleu et Franck Moilier, attaché de production de l'émission Accès Direct.

Arnold Derek, Emilie Chedid, Agnès, Juliette et Matthieu Chedid © Radio France - Franck Moilier

Depuis 1987, l'association Petits Princes réalise le rêve d'enfants malades pour apporter une énergie supplémentaire face à la maladie. 25 ans après et plus de 7000 vœux plus tard, l'association est un réel soutien pour les enfants malade et leurs familles.