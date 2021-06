M6 appelle à ne pas regarder la finale de "Top Chef" ce mercredi soir

Le conseil, plutôt original, apparaît dans une bande-annonce diffusée sur la chaîne, mais aussi dans des publications sur les réseaux sociaux et des encarts publiés dans la presse écrite. _"Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet s'étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d'_appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs", explique la chaîne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Inciter les Français à "retourner au restaurant"

Outre les quatre jurés, les candidats de l'émission relaieront aussi toute la journée des messages pour inciter les Français à retourner au restaurant, plutôt qu'à suivre la finale de "Top Chef" en direct, et à la visionner en replay. L'initiative est d'autant plus originale que "Top Chef", une des émissions emblématiques de M6, a engrangé des records d'audiences auprès de plusieurs catégories de téléspectateurs pour sa douzième saison qui s'achève ce mercredi. Elle a réuni 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17% du public, un sommet depuis 9 ans. Elle s'est systématiquement hissée en tête des programmes les plus regardés les soirs de diffusion.