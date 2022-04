M6 cherche ses nouveaux et incroyables talents en Mayenne et dans toute la région des Pays de la Loire

L’émission de M6 "La France a un incroyable talent" est de retour pour sa 17ème saison. Et l’équipe de casting va venir dans notre région pour vous rencontrer et va sillonner les Pays de la Loire. Des scènes ouvertes vont être organisées à la fin du mois de mai indique la production dans un communiqué.

Le casting est ouvert à toutes les disciplines : danse, chant, magie, sport, folklore et même les talents les plus insolites et originaux, "il n’y a pas de limite d’âge, les plus jeunes comme les seniors sont les bienvenus".



Si vous voulez tenter votre chance, il faut s'inscrire ici. Allez la Mayenne ! Montrons à la France entière nos talents !