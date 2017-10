M6 déprogramme "La France a un incroyable talent" suite à des accusations d'agressions sexuelles visant Gilbert Rozon

La chaîne M6 ne diffusera pas la douzième saison de "La France a un incroyable talent", qui devait commencer dans une semaine. C'est ce qu'elle a annoncé ce jeudi, à la suite d'allégations de harcèlement et d'agression sexuelle visant le Canadien Gilbert Rozon, membre du jury dans l'émission.

Le producteur canadien Gilbert Rozon, bien connu des téléspectateurs français pour être un membre du jury de "La France a un incroyable talent", sur M6, est au cœur d'un nouveau scandale de harcèlement et d'agressions sexuelles. Neuf femmes racontent dans le journal québécois Le Devoir avoir été victimes de Gilbert Rozon, dans la lignée des mouvements #metoo et #balancetonporc. Ce qui a amené l'humoriste Guillaume Wagner à accuser publiquement le producteur et fondateur du festival Juste pour rire d'être un "agresseur".

La chaîne M6 a donc décidé de suspendre la diffusion de "La France a un incroyable talent", où Gilbert Rozon jouait souvent, au sein du jury, le rôle du "méchant". "A la suite des informations concernant Gilbert Rozon, membre du jury de La France a un incroyable talent, et sans préjuger de la véracité de celles-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé [...] de suspendre la diffusion de "La France a un incroyable talent", prévue initialement le jeudi 26 octobre."

M6 a décidé de suspendre la diffusion de la saison 12 de #LFAUITpic.twitter.com/UAR35fYvNG — M6 (@M6) October 19, 2017

"L'émission sera remplacée par "Recherche appartement ou maison" le jeudi 26 octobre et par "Cauchemar en cuisine" les jeudis 2 et 9 novembre", a informé la chaîne dans son communiqué.

Gilbert Rozon avait déjà annoncé mercredi soir sa démission de ses fonctions de président de Juste pour rire et commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Il s'était dit "ébranlé par des allégations" à son sujet. "À toutes celles et ceux que j’ai pu offenser au cours de ma vie, j’en suis sincèrement désolé", a-t-il encore écrit.