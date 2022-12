Ma France, l'hiver : jeudi 29 décembre, le Poitou est à l'honneur !

Pendant toutes les vacances de fin d'année, France Bleu propose aux auditeurs de toute la France de découvrir un département, une région, grâce aux équipes des 44 radios locales qui composent le réseau France Bleu. Ce Jeudi 29 décembre, c'est la Vienne et les Deux-Sèvres qui sont à l'honneur depuis le studio de France Bleu Poitou à Poitiers.

Impossible de ne pas évoquer le Futuroscope pour raconter ce qu'est le Poitou aujourd'hui. Au delà du parc d'attraction qui attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs tous les ans , c'est tout une dynamique économique et une histoire de territoire qui sont liés à cette marque parmi les plus fortes de la région. Olivier Héral, directeur de la création du Futuroscope viendra raconter les 35 ans d'histoire du parc donc les attractions séduisent toujours plus le public .

Le parc du Futuroscope - Calune Prod, Gloryparis, D LAMING Architecte, AEROPHILE, Parc du FUTUROSCOPE

Outre le parc, locomotive du tourisme dans le nord de la Nouvelle Aquitaine, il existe des centaines de propositions touristique dans les deux départements du Poitou. Nathalie vit dans les Deux-Sèvres et anime un blog sur lequel elle fait la promotion du slow tourisme : partir moins loin, mais mieux.

Nathalie Provost & Isabelle Soulard

Peut-être prenez vous soin de votre peau avec des produits dont le nom vous rappelle furieusement celui de La Roche Posay ? Cette commune située au nord-est de la Vienne est réputée pour ses sources d'eau thermale. Mais qui a bien pu découvrir les vertus dermatologiques de l'eau de La Roche Posay ? Il paraît que c'est le cheval Bertand du Gesclin au XIVe siècle. L'historienne Isabelle Soulard nous racontera cette histoire.

Il est un auteur discret et talentueux. Luc Turlan est un auteur et dessinateur basé dans la Vienne à Chauvigny. Ce Poitevin d'adoption écrit et illustre plusieurs ouvrages tous les ans, dont ceux de la série Les amis de la Ferme . Accompagné par Geste éditions, une maison Deux-Sévrienne basée à la crèche, Luc Turlan est aussi l'un des rares auteurs vivant dont le nom est aussi celui d'une école !

Luc Turlan & Guillaume le Cantinier

Enfin Guillaume Delsaux, alias Le Cantinier sera également dans Ma France l'hiver. Depuis la cuisine du refectoire du Lycée Maurice Genevoix à Bressuire (79), il poste des vidéos sur les reseaux sociaux pour promouvoir les produits frais, les circuits courts et aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ses vidéos courtes et ludiques séduisent plusieurs centaines de milliers d'abonnés.

Le Poitou raconté par des Poitevins, c'est ce jeudi 29 décembre entre 13h et 14h sur France Bleu Poitou et toutes les autres station du réseau France Bleu. L'émission est animée par Johann Guérin et Antoine Plouzennec, qui vous embrassent...

Johann Guérin & Antoine Plouzennec © Radio France - Laurent Le Troadec & Frédéric Fleurot

... et vive le Poitou !