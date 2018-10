Radio France et France Télévisions ont lancé lundi conjointement une vaste consultation citoyenne sur l’avenir des radio et télévision publiques. Objectif : obtenir les retours des Français sur l'audiovisuel public via une plateforme web.

"Ma radio demain" et "Ma télé demain". Menée avec l’institut Ipsos, cette consultation vise à renforcer le dialogue des deux médias - Radio France et France Télévisions - avec l’ensemble de la population pour imaginer l’évolution de la radio, de la télévision, de leurs offres numériques, en intégrant les nouveaux usages à l'heure où les supports se multiplient.

Résultats début 2019

Cette consultation participative sera réalisée via une plateforme web, à laquelle chaque citoyen pourra se connecter. L’initiative sera relayée sur les différentes antennes des deux groupes audiovisuels. La restitution des résultats aura lieu début 2019.

Comment imaginez-vous votre radio et votre télé publiques au futur 📻 📺 ? Donnez-nous dès maintenant vos avis, vos attentes, vos idées en participant à la consultation citoyenne de Radio France et @Francetele#maradiodemain#matélédemainhttps://t.co/lwQXeA7X1Mpic.twitter.com/Nvd9bTE6RE — Radio France (@radiofrance) October 8, 2018

"La consultation 'ma radio demain' offre un espace d’expression innovant pour que chacun, auditeur ou non de Radio France, nous dise comment il imagine sa radio au futur. Plus que jamais, nos programmes, comme nos innovations, doivent être intimement liés à ceux auxquels ils s’adressent et en prise avec leurs aspirations. La radio publique appartient à ses publics", déclare Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France.

Pour Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, "la télévision publique est le bien de tous. Aujourd’hui, nous écoutons et dialoguons avec nos téléspectateurs. Demain, nous voulons aller encore plus loin en interrogeant tous les Français sur leurs aspirations, attentes et ambitions pour l’audiovisuel public. Participer à cette grande consultation citoyenne et inédite, c’est construire ensemble une télévision innovante, responsable et fédératrice qui plus que jamais s’engage sur tous les enjeux de notre époque."

Questions par thématique

Radio France et France Télévisions invitent tous les publics à s’exprimer sur leurs visions, attentes et idées pour les médias radio et télévision de demain. En ouverture de cette plateforme commune, deux entrées distinctes seront proposées à l’internaute : Radio et Télévision.

Dans chaque entrée, l’internaute pourra répondre à un ensemble de questions par thématique et/ou marque média. L’information, la culture, la proximité, mais aussi la musique, la fiction ou encore le sport ou l’éducation sont autant de thématiques et de valeurs piliers des deux entreprises soumises dans les questionnaires.

Pour permettre une expression plus complète de leurs attentes, les répondants pourront partager leurs idées grâce des questions ouvertes. Ils auront la possibilité d’ajouter des contenus images et sons pour illustrer leurs propos.