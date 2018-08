La reine de la Pop a vécu quelques mois à Lille, en 1979. Elle avait 21 ans. Elle était alors la protégée de Patrick Hernandez, célèbre interprète de Born to be alive. Madonna fête aujourd'hui ses soixante ans.

1979. Madonna n'est pas encore la star internationale que l'on connaît aujourd'hui. A 21 ans, la jeune Louise Ciccone peine à percer. Elle est danseuse pour le chanteur français Patrick Hernandez. Il interprète le tube Born to be alive. Après avoir repéré Madonna à New York, Patrick Hernandez l'emmène à Paris et à Lille. "Elle a habité pendant quelques mois un petit hôtel, l'hôtel Elberg, en face de la gare de Lille, explique Corinne Plourde, biographe française de la vedette. Mais on ne sait pratiquement rien de cette époque."

Madonna ne voulait pas chanter

Après une audition à New-York, Patrick Hernandez est sous le charme. "Pour l'anecdote, elle nous a chanté une version humoristique de Jingle Bells !", confie-t-il dans de nombreuses interviews. Il la prend sous son aile avec l'idée de lui faire enregistrer un disque. Mais Madonna ne veut pas être chanteuse. Actrice, comédienne, danseuse, oui mais pas chanteuse. Le chanteur français n'arrivera pas à produire la jeune américaine.

Madonna, jeune danseuse à New York City, en 1979. © Getty - Michael McDonnell/RETIRED

Madonna reste en France que quelques mois en 1979, entre Paris et le Nord. Elle rentre aux Etats-Unis dans la même année. Dans une interview donnée à New-York, elle dira qu'elle trouvait la capitale française belle mais vieille, "l'énergie est meilleure ici !". Mais cette rencontre avec Patrick Hernandez est déterminante : elle comprend qu'elle doit chanter pour accomplir son rêve... et devenir la Madone.

