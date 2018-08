Madonna fête ses 60 ans ce jeudi. Superstar, reine de la pop et de la provocation, la Madone a vendu des millions de disques à travers le monde et sa fortune s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Retour en chiffres sur la vie et la carrière de la chanteuse américaine.

Musique, mode, cinéma, maternité... A l'occasion du 60e anniversaire de Madonna, France Bleu revient sur la carrière et la vie de la star américaine en quelques chiffres et un GIF !

La Material Girl

La légende veut que Louise Ciccone soit arrivée à New York avec seulement 35$ en poche. Aujourd'hui, la fortune personnelle de Madonna est estimée à 580 millions de dollars et ses dix tournées mondiales auraient rapporté un milliard de recettes.

La Madone de la Pop

Riche de 13 albums studio vendus à 300 millions d’exemplaires, Madonna compte à elle seule 234 récompenses pour sa carrière musicale, cinématographique et humanitaire.

Mondialement adulée, elle connaît un grand succès en France et atteint trois fois la première place du Top 50. Lors de son premier concert en France, au Parc de Sceaux, le 29 août 1987, 130.000 spectateurs viennent l’applaudir dont Jacques Chirac, maire de Paris de l’époque.

La scandaleuse

En 1989 sort son album Like a prayer. Succès planétaire, le disque est numéro un dans le monde entier mais le clip où elle embrasse un Jésus noir fait scandale. Le clip sera interdit en Italie.

Le cinéma

Après la musique, Madonna se tourne tout naturellement vers le cinéma. Elle joue dans 22 films dont Recherche Susan désespérément et le primé aux Golden Globes, Evita. Ces dernières années, elle se retrouve derrière la caméra et réalise deux films au succès plus que médiocre : Obscénité et Vertu et W./E. : Wallis et Edouard.

La maman

Mère d’une famille nombreuse de six enfants, Madonna a eu une fille, Lourdes, avec le danseur d’origine cubaine, Carlos Leon et un fils, Rocco , avec le réalisateur britannique, Guy Ritchie. Elle a également adopté au Malawi quatre enfants, David et Mercy, onze ans, et les jumelles Esterre et Stella, cinq ans.

Elle est à la tête d’une fondation caritative, Raising Malawi, qui vient en aide aux orphelins et aux enfants en difficulté au Malawi.

Madonna est également auteure de livres pour enfants. Parmi ces dix livres on retrouve The English Roses.

VIDÉO - Madonna a 60 ans : dix conseils pour vous glisser dans la peau de la "reine de la pop"

ECOUTEZ - Madonna a 60 ans, notre sélection de ses plus grands tubes