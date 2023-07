Madonna réapparait en dansant sur TikTok, après son hospitalisation en soins intensifs

Des images rassurantes de Madonna. La megastar américaine de la pop est apparait en vidéo sur son compte TikTok, en train de danser sur son tube des années 1980 "Lucky Star", quelques semaines après son hospitalisation en soins intensifs pour une grave infection bactérienne. La chanteuse avait dû reporter sa tournée en Amérique du Nord et en Europe.

"Pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu à nouveau, me donne l'impression d'être la star la plus chanceuse du monde"

Un message accompagne la vidéo : "Pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu à nouveau, me donne l'impression d'être la star la plus chanceuse du monde". Le 10 juillet, elle avait déjà rassuré ses fans en se disant "sur le chemin de la rémission".

La vidéo postée sur son réseau social est aussi l'occasion pour la star de fêter les 40 ans de son tout premier album, intitulé "Madonna". La chanteuse avait alors 24 ans, elle fêtera ses 65 ans le 16 août prochain.

