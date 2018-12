Maëva Coucke : "Ce serait plus simple si la prochaine Miss France était célibataire !"

Alors que l'élection de Miss France 2019 a lieu ce samedi 15 décembre, Maëva Coucke était l’invitée de France Bleu Paris au micro de Romain Ambro ce matin.

"Je n'arrive pas à faire mon top 3"

La Nordiste, qui a encore la couronne et l'écharpe de reine de beauté pour quelques heures, a dit avoir "plusieurs candidates préférées". Et de préciser : "J'ai du mal à les départager car il y a de très belles candidates cette année. Je n'arrive pas à faire mon top 3".

Souvent, les Miss représentant le Nord-Pas-de-Calais sont élues. Pourquoi ? Maëva Coucke a sa théorie : "C'est la région de France où les plus jolies filles sont, objectivement (rires). On est des filles très motivées, on ne fait pas les choses à moitié. C'est ce qui a permis à Iris (Mittenaere, élue en 2016 ndlr) et moi de se démarquer. Aussi, les Ch'tis sont très chauvins et votent pour leurs candidates. Et souvent le reste de la France suit. Je ne saurais pas donner ce petit secret, mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose en plus."

Vie de couple compliquée pour Miss France

Plusieurs changements sont à venir pour la nouvelle Miss France. Et notamment dans la vie de couple, a prévenu Maëva Coucke : "C'est un très gros changement dans la vie d'une jeune femme de devenir Miss France car on devient ambassadrice d'un pays. On change de ville car on vient vivre à Paris, l'emploi du temps ne nous permet plus de voir notre chéri autant qu'avant. C'est beaucoup de changements dans la vie d'un couple."

Et de préciser : "Il faut que cette nouvelle vie plaise au petit ami et parfois il ne va pas accepter ces changements et voilà, le le couple casse. Malheureusement, ça arrive ! J'espère voir notre prochaine Miss France, si elle est en couple, rester avec son petit ami toute l'année. Ce serait plus simple d'être célibataire (rires)".

Parmi ses projets, la Nordiste a dit s'orienter vers le cinéma "pour devenir actrice".

Et d'assurer : "Je ne ferme pas la porte à quoi que ce soit comme la télévision. J'essaie de prendre des bons conseils. Je ne peux pas encore m'y consacrer totalement."

Un mot dans les toilettes, tradition des Miss

Du temps pour sa vie personnelle, c'est ce qui lui a le plus manqué. Maëva Coucke n'a même pas encore eu le temps encore d’honorer la tradition : laisser un mot dans les toilettes de l'appartement parisien octroyé aux Miss France chaque année.

"Dans les toilettes, on retrouve des dédicaces de toutes les anciennes Miss France car cela fait dix ans que toutes les Miss passent dans cet appartement. Et elles laissent toujours un dernier mot avant de le quitter, en rapport avec le lieu, les toilettes. Des mots très marrants."

Et de promettre : "Je n'ai pas encore laissé le mien (rires) mais je vais le faire en y retournant voir la nouvelle Miss France."

L'interview de Maëva Coucke