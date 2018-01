Luc Besson a été le réalisateur de film français le mieux payé en 2017, devant Dany Boon (pour Raid Dingue) et Guillaume Canet (pour Rock'n'roll) : il a touché 4,44 millions d'euros pour son film de science-fiction, "Valerian et les mille planètes", selon une étude du site Cinéfinancesinfo parue ce lundi. Un film qui a coûté quelque 200 millions d'euros en tout, ce qui en fait le plus cher de l'histoire du cinéma français, et dont les recettes ont été décevantes - 4 millions de spectateurs en France tout de même, mais un maigre box-office aux Etats-Unis.

Tellement décevantes, d'ailleurs, que la société de production de Luc Besson, EuropaCorp, a annoncé, toujours ce lundi, sa volonté de supprimer 22 emplois sur 79, soit un quart de ses effectifs, en France, pour sortir de la zone rouge. Le groupe a aussi annoncé céder son pôle TV à la société d'investissement Médiawan.