Manu Chao en concert surprise sur le plateau de Millevaches

C'était la surprise du chef ce jeudi soir à Flayat, la petite commune creusoise de 370 habitants a accueilli Manu Chao pour un concert improvisée auquel 200 privilégiés ont pu assister au Café de l'Espace.

"C'est dinque ! C'est magique ! Je n'y ai pas cru avant de le voir !" : les commentaires du public étaient à l'unisson ce jeudi soir à Flayat et traduisaient tous l'étonnement de se retrouver là dans ce coin du plateau de Millevaches au fin fond de la Creuse (oui, c'est l'expression consacrée). "La dernière fois que j'ai vu Manu Chao, c'était en 2003 sur le plateau du Larzac avec 300.000 personnes ! Là, on peut lui parler, prendre des photos avec lui et presque le toucher quand il joue".

.@manuchao en concert surprise à Flayat, 370 habitants, au Café de l'Espace. Avant-goût du festival El Clandestino cet été à Guéret ;-) pic.twitter.com/lncBReU2c4 — Maxime Tellier (@MaximeTellier) May 4, 2017

Comment un chanteur aussi connu et couru a-t-il pu se produire ici ? "Tout s'est décidé très vite", explique Raphaël Vernat, le coordinateur du Café de l'Espace, "j'ai appris que Manu Chao venait l'été prochain à Saint-Laurent (près de Guéret) pour la première édition du festival El Clandestino le 15 juillet... Mais manque de bol, ça tombait en plein dans le festival que nous organisons déjà ici à Flayat (le Festoche de l'Espace du 13 au 15 juillet). J'ai donc cherché à le contacter, j'ai trouvé son mail et il m'a répondu !"

Le premier contact avec Manu Chao a eu lieu il y a deux-trois semaines : "Je lui ai présenté notre café, petite structure mais dynamique avec une trentaine de bénévoles et deux salariés, un petit budget, 12.000 euros pour faire tourner l'ensemble de la saison, on accueille 150 animations, concerts compris chaque année", explique Raphaël, "ma démarche lui a plu et il m'a dit qu'il essaierait de passer en septembre, une fois la saison des festivals terminée... Déjà là, j'avais du mal à le croire, c'était génial !"

.@manuchao @manuchao avait deux jours de libre entre Paris et Barcelone : direction donc le plateau de Millevache pour ce concert improvisé pic.twitter.com/Lm2A4e79GQ — Maxime Tellier (@MaximeTellier) May 4, 2017

Mais tout s'est accéléré "et mercredi midi, j'ai reçu un mail inattendu, Manu Chao qui me demandait s'il pouvait venir dormir à Flayat le soir même et organiser un concert le lendemain... Il quittait Paris pour rentrer chez lui à Barcelone et proposait de faire une étape en Creuse. Il avait regardé notre programmation et savait que la soirée en question était libre. J'ai dit oui tout de suite, Manu Chao évidemment, ça ne se refuse pas ! Il fallait seulement refaire le plein de bières !"

La suite n'a été qu'une histoire de bouche à oreille : environ 200 personnes ont appris la nouvelle "par la bande" et se sont présentés jeudi soir dans la rue du café, barrée pour l'occasion. "C'est génial, c'est le seul artiste français que je connaisse qui peut faire ça", raconte Kamel Benmakhlouf, l'organisateur du festival El Clandestino, qui était là aussi et qui connaît personnellement Manu Chao depuis 30 ans, "il remplit les plus grandes salles mais il fait ça souvent aussi, des petits concerts, tout seul, dans des cafés aux quatre coins du monde".

Le premier passage en Creuse de Manu Chao n'aura donc pas été Guéret l'été prochain mais Flayat ce printemps : "mais aucune jalousie !", rassure Kamel Benmakhlouf, "au contraire, s'il est venu ici ce soir, c'est grâce au festival qui aura lieu cet été !". Pour ceux qui ont raté l'occasion sur le plateau, rendez-vous en juillet !

Ci-dessous, Christine et Fabien, qui ont assisté au concert. Des spectateurs à l'image des gens du plateau : engagés !