Marc Levy : "La France, c'est des histoires de terroir et de vie"

L'auteur français le plus lu au monde parle des lieux en France qui l'ont marqué, entre une enfance parfumée aux odeurs de la Méditerranée, des vols au-dessus des montagnes et des châteaux de la Loire, mais aussi son adolescence à Paris et un goût particulier pour le fromage normand.

L'accent du Midi, les citronniers, le chant des cigales... Voici les souvenirs méditerranéens qui ont marqué Marc Levy. L'écrivain français le plus lu au monde nous raconte son amour pour sa terre d'enfance : la côte méditerranéenne. Il revient sur les lieux de son enfance dans l'arrière-pays niçois, entre Saint-Jean-Cap-Ferrat, Èze, Beaulieu-sur-Mer et Menton.

Marc Levy se souvient des saveurs de son enfance, dans le Midi, "à l'époque où la Méditerranée était encore à la fois élégante et sauvage".

Toute mon enfance a été marquée par le doux ressac de la Méditerranée et le bleu de cette vie.

Une enfance aux saveurs de la Méditerranée

Les souvenirs qui lui restent sont ceux du rythme de la vie et de la douceur de vivre, ainsi que tout ce qui rend unique la France méditerranéenne : "L'accent du Midi, les mimosas en février, les citronniers, les orangers, le chant des cigales."

Le littoral, les montagnes et l'arrière-pays, il les connaît bien. Marc Levy les a beaucoup survolés grâce à son père, avec qui il naviguait à bord d'un petit avion. Ce qui le passionnait de là-haut ? La vue sur "le patchwork des terres agricoles". Pour lui, la terre devient "une mosaïque magnifique".

Retour à Paris

Alors qu'il retourne vivre en région parisienne avec ses parents à l'adolescence, Marc Levy ne démord pas de sa passion pour l'avion. C'est l'occasion pour lui de découvrir une autre mer, ou plus précisément la Manche : "On s'est fait des vols jusqu'à Étretat avec papa". Il garde également un fort souvenir au-dessus de la Loire, "avec les châteaux, c'est incroyable".

Marc Levy évoque la capitale et ses souvenirs d'adolescence. Il a la chance d'y avoir vécu ses premiers souvenirs amoureux. Après tout, c'est Paris ! C'est aussi la ville où il a commencé à travailler et où il s'est engagé auprès de la Croix-Rouge.

C'est la ville de mon adolescence, la ville de mon premier baiser, la ville de mes premiers amours et puis de mes premiers emplois.

Habitant désormais à New York, Marc Levy revient souvent à Paris et se réjouit de pouvoir profiter de la capitale "en tant que touriste".

J'ai peut-être l'extraordinaire chance et le privilège de redécouvrir Paris à chaque fois en tant que touriste plutôt qu'en tant qu'habitant.

Des histoires, des lieux et des vies

Interrogé sur les lieux en France qui l'inspirent pour écrire, Marc Levy affirme que ce qui l'anime, "ce n'est pas le rapport seulement au lieu" mais "le lieu, les vies et les événements qui s'y déroulent".

Le paysage des viticulteurs en France est extraordinairement romanesque.

La Bourgogne, le Bordelais, les coteaux varois, la Loire… Autant de lieux qui sont "des histoires de terroir et de vie" pour l'auteur. "Il n'y a pas une petite ville ou un morceau de la terre de France sur lequel il ne s'est pas déroulé un moment d'histoire", résume le New-yorkais d'adoption. Pour écrire des livres ensuite ? "Il n'y a plus qu'à le choisir".

Pour le reste des saveurs dans le viseur de Marc Levy, le Pays basque et la Normandie lui ont fait forte impression. En même temps, c'est un fan de fromages normands et de cuisine basque.