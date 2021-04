Margaux de retour dans "N'oubliez pas les paroles !" avec une surprise de taille

Un peu plus d'un an après avoir décroché le titre de plus grande championne de "N'oubliez pas les paroles !" la Bretonne Margaux est de retour dans l'émission de France 2 ce jeudi 15 avril pour un match face à Kevin, un autre grand champion.

Quatorze ans après son arrivée en France, le jeu musical "N'oubliez pas les paroles !" va célébrer ce jeudi 15 avril sa 5.000e émission sur France 2. Pour l'occasion la production a fait appel aux deux plus grands champions du programme présenté par Nagui. Ainsi, les téléspectateurs vont retrouver la Bretonne Margaux sur le plateau, accompagnée du Normand Kevin.

à lire aussi VIDEO - La Malouine Margaux n'a jamais déchanté depuis sa victoire sur France 2

L'an dernier, la candidate malouine a battu tous les records en décrochant le titre de plus grande "maestro" de l'émission avec 59 victoires et 530.000 euros à son compteur. De son côté, Kevin, qui vit à San Francisco a remporté 410.000 euros en 43 victoires. Jeudi, les deux candidats vont jouer pour la bonne cause. Leurs gains, jusqu'à 20.000 euros, iront à l'association française du syndrome de fatigue chronique. Cette maladie a emporté l'ancienne participante de la Star Academy Faustine Nogherotto, également candidate de "N'oubliez pas les paroles !" en 2015.

Quatre chanteurs français sur le plateau

Ce n'est pas tout ! Une belle surprise a été réservée à Margaux et Kevin puisqu'ils ont vu arriver sur le plateau quatre chanteurs français : Vianney, Kendji, Claudio Capéo et Pascal Obispo. "On m'aurait dit il y a un an que j'allais chanter avec Kendji et Claudio Capéo je n'y aurais pas cru. Seule cette émission peut nous donner cette chance. Quand j'aurai des enfants je me la péterai en leur montrant les photos," s'amuse Margaux. "Chanter leurs chansons, avec eux, c'était très intimidant, complètement dingue !"

La Malouine n'a pas ressenti de pression particulière pour cet enregistrement. "J'ai révisé quelques nouvelles chansons mais pas plus que cela. De toute façon, je ne sais pas si Kevin a vraiment des faiblesses..." reconnait la jeune femme qui exprime toujours le même plaisir à revenir dans l'émission. "Ma place dans le classement me permet cela. Je suis très chanceuse. Cela fait plus d'un an que j'ai ce statut, pour Kevin ça a duré pendant un an et demi, Hervé deux ans alors je me prépare psychologiquement..."

En plus de l'émission, Margaux se produira sur Internet le samedi 17 avril lors d'un concert retransmis en vidéo sur les réseaux sociaux en compagnie d'autres candidats du programme.