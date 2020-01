VIDÉO - Margaux devient la plus grande championne de "N'oubliez pas les paroles!"

Présente dans l'émission de France 2 depuis 28 décembre, la Bretonne a battu tous les records et ce mercredi 22 janvier elle est devenue la plus grande championne du programme.

Région Bretagne, France

Les fans les plus fidèles de l'émission attendaient ce moment avec impatience. Ce mercredi 22 janvier, Margaux, candidate de l'émission de karaoké "N'oubliez pas les paroles!" sur France 2 est devenue la plus grande championne du programme.

Présente sur le plateau de Nagui depuis le 28 décembre elle a décroché une 42e victoire et récolté 424.000 euros de gains, dépassant le record établi par Kévin en juillet 2018. "Je n'en reviens toujours pas. Je le vis très bizarrement. Pour moi Kévin était l'inatteignable, le "monstre" de l'émission. J'ai réussi le plus gros challenge que je pouvais me donner. Mardi j'étais à 404.000 euros et quand j'ai vu la chanson de Thierry Hazard apparaître j'ai su que j'allais être première. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre, du coup je la connaissais par cœur," explique la Bretonne.

Un don de 1.000 euros à la SPA de Saint-Malo

Originaire de Lorient, mais habitante de Saint-Malo, la jeune femme de 24 ans brille depuis près d'un mois par sa connaissance de la chanson française. En recherche d'emploi depuis un an et demi, elle a révisé plus de 700 chansons. Margaux s'est aussi montrée très généreuse. Lors d'une émission diffusée le 18 janvier, elle a promis un don de 1.000 euros à la SPA de Saint-Malo. "J'ai été bénévole à la SPA, je promenais les chiens et avoir la possibilité de leur faire un don c'est génial." A la tête d'une jolie somme, Margaux compte investir dans un logement avec son compagnon, elle veut aussi gâter ses proches, voyager et partir dans un parc d'attractions avec une amie.

L'aventure se poursuit pour Margaux. Les téléspectateurs, de plus en plus nombreux ces dernières semaines, vont la retrouver dès ce jeudi à 18h40 sur le plateau de France 2. Mais jusqu'où ira-t-elle ?