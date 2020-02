Margaux éliminée de "N'oubliez pas les paroles !" : "l'aventure a été extraordinaire"

Saint-Malo, France

Pendant plus d'un mois elle a brillé devant les caméras. La Bretonne Margaux a été éliminée de l'émission "N'oubliez pas les paroles !" ce lundi 3 février après 59 participations. Elle repart avec 530.000 euros. Cette habitante de Saint-Malo a battu tous les records. Elle se confie sur son aventure.

Comment vous sentez-vous après ce départ ?

C'est un mélange de plein d'émotions différentes. Je suis triste parce que j'ai passé plusieurs journées de tournage avec Nagui et toute l'équipe et que tout cela s'arrête, mais cela reste une aventure extraordinaire. Il faut vivre cette expérience pour la comprendre. J'ai tout gagné je suis allé bien au-delà de mes espérances. Je n'ai aucun regrets.

Vous avez déjà évoqué vos projets pendant l'émission. Ils n'ont pas changé ?

Non pas du tout. On va pouvoir investir dans une maison ou un appartement avec mon compagnon. J'avais aussi promis de lui offrir une moto. Je vais pouvoir faire plaisir autour de moi et je compte aussi partir dans un parc d'attractions avec une amie. Il y a 1.000 euros qui vont aller à la SPA de Saint-Malo. J'ai été bénévole là-bas, j'ai promené les chiens et le fait de pouvoir leur faire un don c'est que du bonheur ! J'ai vraiment beaucoup de chance. Ma banquière est très contente elle aussi. En plus elle a suivi l'émission ! Quand je vais recevoir le virement je pense que je vais m'évanouir.

Comment vos proches ont-ils vécu cette aventure ?

Ma famille ou mes amis ne regardaient pas forcément l'émission mais tout le monde s'y est mis. J'ai même d'anciens professeurs qui m'ont envoyé des messages. Je trouve ça très mignon.

Aujourd'hui, comment vivez-vous cette nouvelle notoriété ?

Je reçois surtout des messages sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sollicitée plus que ça dans la rue. Je ne suis pas habillée comme à la télé donc les gens ne me reconnaissent pas forcément. Je connais plus de monde à Lorient qu'à Saint-Malo. C'est assez simple à gérer.

Les téléspectateurs ont beaucoup de sympathie pour vous, même si certains ont critiqué votre froideur. Comment l'avez-vous vécu ?

Dans la vie de tous les jours j'ai l'air froide, je le sais et c'est en général ce que l'on pense de moi. Je ne montre pas trop mes émotions, c'est ma personnalité et je crois que les gens ont pu le comprendre au fil des semaines. Je me suis détendue petit à petit et j'ai créé un lien très sympathique avec Nagui. Une chose est sûre, quand on est sur le plateau on ne se rend pas compte qu'on est regardé par des millions de gens.

Vous allez participer à un concert caritatif en mars dans l'Essonne avec d'anciens candidats. Avez-vous envie de vous lancer dans une carrière de chanteuse ?

Je ne sais pas si j'ai le talent pour cela mais si l'occasion se présente j'aimerais bien faire un album. Ce n'est pas un projet de vie.

Vous étiez en reconversion professionnelle au début de l'émission. Où en êtes-vous aujourd'hui ?

D'ici quelques semaines je vais pouvoir faire un stage avant d'entamer une formation d'auxiliaire vétérinaire. L'émission n'a pas eu de répercussions de ce point de vue là. Si quelqu'un cherche une auxiliaire vétérinaire près de Saint-Malo, je suis là !