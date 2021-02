Margaux, une jeune mayennaise candidate à The Voice, sur TF1 ce samedi

Une jeune mayennaise va tenter sa chance, ce samedi soir, à l'émission The Voice. Elle a 20 ans, habite Chateau-Gontier-sur Mayenne. Elle est en dernière année d'école de comédie musicale. Elle aime le Pop et la chanson française.

Elle a 20 ans, elle habite à Ménil, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, elle s'appelle Margaux Joubert et ce samedi soir, elle va tenter sa chance à l'émission The Voice. Elle est actuellement en dernière année d'études à l'académie internationale de comédies musicales, à Créteil, en région parisienne. Et, malgré le trac et la pression, elle va tenter de convaincre les quatre membres du jury de cette édition 2021 du télé-crochet, Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny.

"J'étais en panique"

Margaux a l'habitude de la scène. Depuis toute petite, elle sait que c'est cela qu'elle veut faire. Depuis un concours, organisé dans son collège Saint Michel, en classe de cinquième. Depuis 2016, elle a formé un groupe, avec une amie et elle chante pour les associations. Mais là, se retrouver face à ces quatre vedettes de la chanson française "j'étais en panique, raconte-t-elle, rien ne peut préparer à ça!" Etudiante à l'académie internationale de comédies musicales, elle a pu bénéficier de la préparation de sa coach. "J'espère ne pas la décevoir, dit-elle, et que mes parents soient fiers de moi".

Une édition particulière de The Voice

Pour cause de crise sanitaire, pas de public dans la salle de The Voice. Margaux regardera sa performance, déjà enregistrée, entourée de sa famille. Le grand moment du choix des candidats, les auditions "à l'aveugle". En espérant que les jurés appuient sur leur champignon et se retournent face à Margaux.

The Voice, ce samedi 6 février, 21H05, sur TF1.