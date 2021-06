La chanteuse Marghe, qui a remporté l'émission "The Voice" cette année sur TF1, est attendue à Orléans ce vendredi. La jeune artiste se produira au Campo Santo dans le cadre d'une soirée "1000 mercis à nos soignants". Un concert privé donc, mais France Bleu Orléans vous offre des places.

Marghe, gagnante de The Voice, en concert à Orléans ce vendredi

La chanteuse Marghe, qui s'est fait connaître en remportant la célèbre émission de télécrochet musical "The Voice" le 15 mai dernier sur TF1, se produira en concert privé ce vendredi soir, à Orléans, au Campo Santo. Elle interprétera plusieurs titres sur scène dans le cadre de la soirée "1000 mercis à nos soignants", organisée pour saluer le travail des soignants depuis un an et demi face à l'épidémie de Covid-19, avec le soutien de la Ville d'Orléans.

Un concert privé, pour les soignants

Il s'agit d'un concert privé, réservé aux soignants (sur invitations), mais France Bleu Orléans vous offre des places pour cet événement qui marquera également le coup d'envoi du festival "L'été essentiel" qui commence samedi 3 juillet au Campo Santo et proposera de la musique, de la danse, du théâtre...etc

Plusieurs artistes attendus, dont Marghe

La soirée "1000 mercis à nos soignants" débute à 19h30 au Campo Santo vendredi soir, et sera aussi l'occasion d'écouter les prestations de deux DJ's (Simon Fougère et Chino Paino). Marghe, 22 ans, originaire de Poitiers, de son vrai nom Margherita Davico, sera donc présente elle aussi sur scène. Coachée par Florent Pagny, la jeune femme avait battu Jim Bauer en finale de "The Voice".

Pour gagner vos deux invitations pour cette soirée, il suffit d'écouter France Bleu Orléans chaque jour, jusqu'à vendredi 2 juillet inclus, notamment entre 7h et 7h30, et se tenir prêt à appeler le 02.38.53.25.25. A vous de jouer !