Marguerite Yourcenar : une femme libre et moderne

Avec Achmy Halley, spécialiste de l'oeuvre de l'auteure et directeur de la Villa Marguerite-Yourcenar à Saint-Jans-Cappel, près de Lille, Agnès vous livre un regard sur la vie de la femme qu'était Marguerite.

Marguerite Yourcenar était romancière, nouvelliste et autobiographe. Née à Bruxelles le 8 juin 1903 elle a été élevée en France, plus précisément en Flandres. Yourcenar est l'anagramme de son nom de famille Crayencour. C'est sous ce pseudo qu'elle a été naturalisée américaine en 1947 pour vivre avec sa compagne, Grace. Marguerite Yourcenar décède le 17 décembre 1987 dans l'État du Maine aux Etats-Unis.

En 1980, elle est la première femme à être élue membre de l'Académie française.

Le paradis perdu de l'enfance

Bien que née à Bruxelles, Marguerite Yourcenar passera ses premières années au Château du Mont Noir sur la commune de Saint Jans Cappel. C'est le premier endroit qu'elle considère comme chez elle et c'est ce lieu qu'elle appelle le "paradis perdu de l'enfance".

Aujourd'hui, sur ce lieu, à la place du château qui a été détruit, se tient la Villa Marguerite Yourcenar qui est devenu une retraite pour écrivains.

La découverte de l'Amérique

En 1937 Marguerite rencontre une jeune femme américaine à Paris dont elle tombe amoureuse. Elle découvre les États-Unis en 1937_1938, notamment le sud des États-Unis. Elle est choquée de voir la ségrégation des noirs et agacée par ce qui représente l'impérialisme américain. Elle va militer contre la guerre du Vietnam, avec Bob Dylan, reprendre la lutte de Martin Luter King.

Elle s'intéresse surtout à l'Amérique de ceux qui sont défavorisés et elle va essayer de découvrir leur culture, leur message et le porter modestement. C'est tout ça qui fait la modernité de Marguerite.