Le jeune guitariste était absent des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, puis mercredi dernier sur son compte Instgram, il postait une courte vidéo avec le message : "vendredi #SoyezPrêts, #CaRecommence".

L'interprète de "Color gitano" s'était confié il y a deux mois à notre confrère Pure Charts : "Ce sera un peu plus urbain. J'ai voulu partir là-dedans, j'en avais envie. J'ai fait deux albums où je chante quand même pas mal dessus. Là, je me suis fait plaisir. J'ai envie d'aller sur un créneau un peu plus gipsy-urbain".

Ne boudons pas notre plaisir, et savourons sur dès aujourd'hui sur France Bleu ce nouveau titre "Maria, Maria".