Le prince Harry et Meghan Markle se marient samedi 19 mai. Un événement festif suivi par une grande partie de la planète et organisé avec une précision militaire. Nous vous livrons le programme complet de la journée.

Le château de Windsor au centre du monde le samedi 19 mai. L'union du Prince Harry et de l'américaine Meghan Markle a lieu dans cette commune de l'ouest de Londres. Un mariage démesuré pour un couple particulier. Le cadet des fils de Diana, 6e dans l'ordre de succession sur le trône de Grande-Bretagne, épouse une actrice américaine, divorcée et métisse.

Une journée réglée à la minute

Le protocole pour cette journée de mariage royale est très précis. Dès 9 heures, les premiers invités commencent à entrer dans le parc du château. En tout, ils seront 2.640 pour assister à la procession en calèche effectuée par les jeunes mariés après la cérémonie. Les invités à la messe, célébrée dans la chapelle Saint-George, seront eux 600. Ils prendront place dans le chapelle à partir de 9h30. Les derniers invités qui n'appartiennent pas à la famille royale ont jusqu'à 11 heures pour arriver.

Un mariage coûteux et très réglé © Visactu

Le père de la mariée absent

Les membres de la famille royale arriveront 20 minutes plus tard. Le prince Harry et son témoin, son frère le prince William, arrivent par les marches ouest de la chapelle, probablement à pied. Meghan Markle et sa mère Doria Ragland se rendent au château en voiture. La future mariée est rejointe par les enfants d'honneur avant d'entrer. "Malheureusement, mon père ne viendra pas à notre mariage", a annoncé Meghan Markle dans un communiqué envoyé, jeudi 17 mai, par le palais de Kensington. Il a été opéré du cœur mercredi et a besoin de temps pour se rétablir.

Une cérémonie entre tradition et modernité

La célébration doit débuter à midi et va durer une heure. Elle est dirigée par David Conner, le doyen de Windsor. Le prince Harry et Meghan Markle se marient selon le rite traditionnel de l'Église anglicane d'Angleterre. La prise de parole principale est assurée par le pasteur américain Michael Bruce Curry.

C'est le premier Afro-Américain à occuper la fonction de chef de l'Église anglicane aux États-Unis. Fervent orateur et digne représentant des pasteurs américains, il devrait apporter une touche de modernité. Justin Welby, archevêque de Canterbury, officie pour l'échange des consentements. Les futurs époux doivent partager leurs vœux avant que leur union soit scellée.

Une fête privée organisée par le prince Charles

Une fois la célébration terminée, le prince Harry et Meghan Markle entameront leur procession en calèche. Tout est prévu en cas d'averse, le carrosse sera alors muni de grandes fenêtres et de panneaux transparents sur le toit pour bien voir le couple.

Les 600 invités ont ensuite rendez-vous à 13h30 pour une réception donnée par la reine Elizabeth II. Dans la soirée, c'est au tour du prince Charles, le père du marié, d'organiser une soirée privée pour la famille et 200 amis proches à Frogmore House, un manoir du XVIIe siècle, à environ un kilomètre du château de Windsor.