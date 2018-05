Samedi 19 mai, le prince Harry va dire "oui" à Meghan Markle. Le cadet des fils de Diana a fait trembler la monarchie il y a quelques années, à cause de comportements parfois polémiques. Aujourd'hui 6e dans la succession au trône britannique, il est aussi le membre de la famille royale le plus apprécié des Anglais, après la reine.

Un prince mûr

Entre l'épisode du déguisement nazi en 2005 et sa démission de l'armée britannique dix ans plus tard, le Prince Harry a "mûri et grandi", selon Jon Henley, journaliste à The Guardian. "C'est un jeune homme qui a gardé son sens de l'humour et son côté irrévérencieux", précise le journaliste.