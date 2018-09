Marie Bochet nouvelle ambassadrice du groupe L'Oréal

Par Bleuette Dupin, France Bleu Pays de Savoie

On avait pris l'habitude de la voir défiler sur la première marche des podiums de compétition de ski alpin avec une médaille autour du cou et un bonnet sur la tête. Il faudra s’habituer à voir Marie Bochet sur des podiums plus glamour: l'athlète devient à 24 ans l'égérie du groupe L'Oréal.